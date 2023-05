Ancora un incidente lungo la Variante ad Ariano: una donna finisce in ospedale Giornata nera lungo la statale 90 delle puglie

Scontro lungo la statale 90 delle puglie, zona Variante ad Ariano Irpino. Una fiat 500L guidata da una donna originaria di Greci è finita fuori strada a seguito dell'impatto con una Kia.

Complice l'asfalto reso viscido dalla pioggia l'auto della 50nne ha terminato la sua corsa tra la vegetazione e un muretto di cemento all'inizio di una cunetta. A bordo dell'altro veicolo un anziano con il nipote provenienti da Pila ai Piani e diretti ad un agriturismo della zona a Camporeale per una festa di famiglia. Fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze gravi, ma solo tanto spavento.

Paura ma fortunatamente nessuna conseguenza grave

La donna è stata trasportata a scopo precauzionale al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane da un'ambulanza del 118. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

E' una strada in cui si corre troppo e si guida distratti

Sta di fatto che la strada in questione, non è il caso della donna di Greci si conferma sempre più ad altissimo rischio di giorno e di notte a causa del mancato rispetto di limite di velocità e distrazione alla guida, mediante soprattutto l'uso di cellulari, per non parlare dell'asfalto precario in direzione Martiri e delle barriere pericolosissime nei pressi della galleria Maddalena.