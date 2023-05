Dramma ad Avellino, 72enne si toglie la vita in casa Sul posto gli agenti della volante. Il dramma a contrada Bagnoli

Risveglio tragico ad Avellino questa mattina, dove un uomo di 72 anni ha deciso di togliersi la vita in casa sua. Il dramma si è consumato in una abitazione di Contrada Bagnoli. Sul posto è stato tempestivo l'arrivo degli agenti della volante, che hanno ascoltato vicini e familiari. Tre le volanti intervenute. Secondo una primissima ricostruzione l'uomo avrebbe deciso di farla finita, in preda ad un momento di sconforto. È successo intorno alle 8 45. I poliziotti stanno effettuando le verifiche del caso. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Il 72enne avrebbe utilizzato un arma da fuoco per farla finita.