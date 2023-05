Auto in fiamme nella notte a Volturara Irpina: si indaga Accertamenti in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Solofra

Sono in corso indagini per un incendio divampato ieri sera a Volturara Irpina. Le fiamme hanno interessato un Nissan Terrano parcheggiato in via Pasquale De Feo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Solofra. Sul luogo sono giunti i vigili del fuoco che con il loro immediato intervento hanno evitato il peggio, mettendo immediatamente in sicurezza l'area.

Non si registrano danni a persone e ad altri mezzi o strutture situate nelle vicinanze del rogo. Saranno ora le indagini dei carabinieri a stabilire cosa realmente è accaduto.