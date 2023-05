Casi Monteforte e Quindici, Spena: "Attività per garantire massima trasparenza" Le parole del prefetto sulle commissioni d'accesso nei due comuni irpini

“Un'attività dovuta che sarà improntata all'insegna della massima trasparenza”. Cosi il prefetto di Avellino Paola Spena commenta l'insediamento delle commissioni ispettive nominate su delega del Ministro dell’Interno, per appurare la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazioni o collegamenti con la criminalità organizzata nelle amministrazioni comunali di Monteforte Irpino e Quindici "Forse usare il termine probabilità è un po' esagerato ma in un'ottica di massima trasparenza e di verifica - ha spiegato questa mattina la Spena, a margine del convegno su droghe e dipendenze che si è svolto all'Istituto Agrario De Sanctis di Avellino - quando si assumono degli elementi informativi che evidenziato aspetti di rischio, la Commissione d'accesso serve proprio a questo, a svolgere delle verifiche di tipo ispettivo sull'attività per verificare se ci siano o meno condizionamenti. Le commissioni acquisiranno atti e faranno tutti gli approfondimenti necessari ma ripeto sempre in un'ottica di trasparenza”.