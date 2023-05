Aste Ok, tensioni in aula: Taormina segnalato al Consiglio Forense Intanto I giudici hanno fissato per il 31 maggio la prossima udienza

di Paola Iandolo

Aste Ok, rigettate le richieste dell’avvocato Carlo Taormina. Nella lunga escussione del luogotenente dei carabinieri di Avellino, ascoltato come teste, che ha condotto le indagini, l’avvocato Taormina ha invitato il Tribunale a trasmettere gli atti alla Procura di Avellino perché procedesse per la falsa testimonianza del testimone. Il presidente, dopo una breve camera di consiglio, ha deciso di rigettare la richiesta del penalista.

Una seconda camera di consiglio ha avuto come oggetto la richiesta dell’avvocato Taormina di differire la prossima udienza, fissata per il 31 maggio (quando vi è anche l’udienza camerale sull’opposizione all’archiviazione avanzata dal pm Annecchini per i tre carabinieri indagati). Anche questa richiesta è stata respinta dal collegio giudicante.

Ma quella di oggi è stata udienza caratterizzata da diversi momenti di tensione tra la difesa dell’imputato Gianluca Formisano e il pm Henry Jhon Woodcoock che ha chiesto la trasmissione del verbale alla procura della Repubblica, in quanto a suo avviso il militare avrebbe detto il falso.

Al termine l’avvocato Taormina, con apposita ordinanza, è stato deferito al Consiglio nazionale forense per il comportamento tenuto in aula e considerato poco corretto. Domani mattina l'avvocato presenterà denuncia contro il militare esaminato oggi in aula.

La prossima udienza, adesso, è attesa per il 31 maggio 2023.