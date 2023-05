Ariano: nuovo sequestro di cellulari e droga nel carcere Campanello Lo rivela il segretario regionalee Osapp Vincenzo Palmieri

"Negli ultimi due giorni dobbiamo registrare il rinvenimento ed il sequestro di due cellulari e droga.

Il primo telefonino,perfettamente funzionante, con circa 90 grammi di stupefacente è stato rinvenuto nel bagaglio di un detenuto,nuovo giunto,proveniente da altra sede penitenziaria. Il secondo cellulare,nella giornata di ieri, è stato ritrovato in un anfratto di una parete di un locale ad uso comune dei detenuti." Lo rivela in una nota il segretario regionalee Osapp Vincenzo Palmieri

"Il personale della polizia penitenziaria di Ariano Irpino, tra mille difficoltà quotidiane tra cui una evidente carenza organica, riesce con la propria professionalità ad essere baluardo di legalità all'interno del penitenziario.

Interviene in merito il consigliere nazionale Osapp Emilio Fattorello, che evidenzia le difficoltà operative esistenti, causa le carenze strutturali della struttura più volte denunciate che ricadono anche sulla qualità della detenzione, come anche la carenza organica del reparto.

"Ad aggravare la difficile opera della direzione e del comando del reparto si aggiunge il continuo arrivo

nel "Carcere di frontiera' di Ariano Irpino di detenuti sfollati da altri Istituti del distretto, il più delle volte per ordine e sicurezza, che si pongono in maniera ostile sin dal loro arrivo. Tutto ciò è stato rappresentato al direttore generale del personale Massimo Parisi il presso il Dap. Come anche rilevato a seguito di una nostra visita nell'istituto durante la quale abbiamo incontrato il personale i segretari sindacali ed il direttore Maria Rosaria Casaburo, con la quale si è fatto il punto della situazione.