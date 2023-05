Clan Cava, percepivano il reddito di Cittadinanza: denunciati dai carabinieri Due persone vicine al clan hanno percepito in tutto 12mila euro

I Carabinieri della stazione di Quindici hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino due persone, ritenute responsabili di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Si tratta di un uomo e una donna che, al fine di ottenere il beneficio del Reddito di Cittadinanza, avrebbero fornito false dichiarazioni ed omesso di comunicare le dovute informazioni, percependo complessivamente -senza averne diritto- oltre 12mila euro. Quanto emerso dalle verifiche è stato segnalato all’INPS, per l’interruzione dell’elargizione del sussidio e il recupero delle somme indebitamente percepite.