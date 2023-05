Scontri Avellino-Paganese: i tre indagati irpini hanno fatto scena muta I tre indagati sono comparsi davanti al pm Teresa Venezia

di Paola Iandolo

Scontri sul raccordo Avellino-Salerno dopo il match Avellino-Paganese: tre supporters originari di Montoro sono comparsi davanti al pubblico ministero Teresa Venezia, ma si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, affiancati dall’avvocato Fabio Tulimiero. Un quarto - per il quale il pm ha firmato ieri l'invito a comparire – non è stato ascoltato in quanto minorenne. I quattro irpini sono indagati a vario titolo per i reati di violenza privata, danneggiamento, detenzione di oggetti atti ad offendere. Venti gli indagati identificati dal personale agli ordini del vicequestore Vincenzo Sullo tra i supporters delle due squadre.

Si attende ora la chiusura delle indagini

La Procura di Avellino si avvia a chiudere le indagini sugli scontri che nell’ottobre del 2021 avevano visto contrapporsi tifosi dell’Avellino e della Paganese con momenti di panico sul raccordo, quando fermi nel traffico c’erano anche famiglie che tornavano a casa. Venti gli indagati identificati dal personale agli ordini del vicequestore Vincenzo Sullo tra i supporters delle due squadre.

Le indagini

Grazie all’acquisizione dei numeri di targa, analizzando i commenti e i video girati e diffusi sui social pressoché in tempo reale, gli agenti della Digos di Avellino identificarono tutti i responsabili. Nulla fu lasciato al caso, nonostante le operazioni furono rese complesse dai volti celati da cappucci non per caso.