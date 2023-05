La morte di Giovanni non è servita a nulla: nuova tragedia a Giardinetto Due vittime in poco più di un mese sulla statale 90 delle puglie verso Foggia

Due morti in poco più di un mese sulla statale 90 delle puglie a Giardinetto a pochi chilometri dal confine tra Campania e Puglia lungo la strada che porta a Foggia. Lo scorso 10 aprile, lunedì di pasquetta venne ritrovato cadavere in fondo ad un burrone nelle acque del torrente Sannoro un 65enne di Ariano Irpino, Giovanni Spagnoletti, dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo della sua mini cooper.

Oggi in quello stesso punto già maledetto, poco prima della salita di Montecalvello a rimetterci la vita è stata una donna di 40 anni.

Era alla guida della sua auto insieme ai suoi due figli rimasti feriti in maniera non grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e e un eliambulanza del 118, ma per la donna purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sull’accaduto, indagano i carabinieri.

Un dato è certo. C'è di sicuro qualcosa che non va su questo insidiosissimo tratto di strada. La morte di Giovanni non è servita finora a scuotere le coscienze.

Una tragedia che è passata quasi inosservata. Nulla è stato fatto finora da chi di competenza per mettere in sicurezza quel guard rail e rafforzare le barriere di protezione. C'è rabbia e profonda indignazione perchè una giovane madre forse oggi si sarebbe potuta salvare.