Mercogliano, ciclista investito: paura in paese Da accertare la dinamica. Il 50enne è stato portato al Moscati

Paura a Mercogliano questa mattina per il ferimento dijun ciclista. L'incidente si è verificato questa mattina dinanzi al campo sportivo di Mercogliano. Stando a quanto si apprende, per cause ancora in corso di accertamento, un 50enne del luogo, mentre era a bordo della sua bici elettrica, sarebbe stato investito da un’autovettura sulla quale viaggiava una donna, che si è immediatamente fermata per prestarre soccorso. Sul posto i sanitari del 118 i carabinieri e agenti della municipale che stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.