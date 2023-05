Ariano: branco di cani randagi fa strage di animali in un'azienda agrituristica Una vera e propria mattanza nella notte in località Santa Barbara

Sono arrivati come saette, nel cuore della notte fino ad accanirsi con ferocia sugli animali presenti in una fattoria. Erano almeno quattro i cani randagi, appartenenti ad un branco pericoloso autore di simili episodi nella stessa zona.

E' quanto accaduto in località Santa Barbara ad Ariano Irpino ai danni dell'azienda agrituristica Colli La Pezza. A fare la scoperta di buon mattino sono stati i titolari della struttura da sempre curata nei minimi dettagli e particolarmente ospitale.

Un colpo al cuore

Uno scenario scioccante quello che si è presentato dinanzi ai loro occhi, all'interno della fattoria presa di mira. A terra sparse ovunque una quindicina di carcasse di galline, anatre e papere indifese. Una capretta ferita a seguito di un morso ed altri animali tra cui un asino scampati all'uccisione.

La scoperta:

Due dei cani si sono "autoconsegnati". Erano nascosti in un deposito recintato, tra la paglia, probabilmente finiti all'interno nelle fasi concitate della loro azione, alla ricerca di altri animali da assalire e uccidere. Erano agitatissimi al momento della cattura. Sono stati portati via tra non poche difficoltà.

Le indagini

Sul posto per le relative indagini sono arrivati i carabinieri insieme al servizio veterinario dell'Asl con un medico reperibile giunto da Sturno. Da Montoro è arrivata un'ambulanza veterinaria, Dog kennel service che con l'autista e soccorritore Giovanna Salva ha provveduto a catturare di due meticci sprovvisti di micro chip.

Sulla vicenda sono in corso accertamenti. Stando ad alcune indiscrezioni, vi sarebbero indizi che farebbero risalire ad eventuali proprietari. Gli animali morti, raccolti e deposti in due grossi sacchi verranno consegnati ad una ditta adibita allo smaltimento di Grottaminarda.

E in contrada Santa Regina-Paragano sempre ad Ariano Irpino è allarme per la pericolosità di un pastore tedesco randagio che ha già ucciso diversi cani nella zona. Il caso è stato già segnalato ed è attenzionato dalla polizia municipale. Ad esprimere forte preoccupazione sono residenti ed automobilisti di passaggio. Si chiede un intervento urgente, prima che accada l'irreparabile.