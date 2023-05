Scarpe false Golden goose in un noto outlet: commerciante denunciato Il sequestro della Guardia di Finanza in un noto outlet di Mercogliano

Continua senza sosta l’attività del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino a contrasto della produzione e commercializzazione di prodotti recanti marchi contraffatti. Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza del capoluogo irpino, nel corso di un’operazione finalizzata al contrasto degli illeciti in materia di contraffazione e falso Made in Italy, ha eseguito il sequestro presso un noto outlet di Mercogliano, 70 paia di calzature recanti il marchio “GOLDEN GOOSE”, artatamente contraffatto. L’attività di servizio condotta dai finanzieri della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Avellino e scaturita da una segnalazione operativa del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza di Roma, ha consentito di rilevare che le calzature commercializzate come originali, a prezzi molto concorrenziali, erano di fatto contraffatte e di scarsa qualità, nonostante recassero fedelmente il marchio ed i segni del citato brand.

Le calzature rinvenute sono state poste sotto sequestro e il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino per commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 del codice penale), reato punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro. L’attività svolta testimonia la continua azione esercitata dagli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, agli ordini del Colonnello Salvatore Minale, a contrasto della contraffazione e del commercio di prodotti non genuini che danneggiano il mercato, sottraendo opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole.