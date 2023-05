Pago, danneggiamento villa bunker, il pg: chiesta la conferma delle condanne La prossima udienza è prevista per l'11 ottobre

Danneggiamento villa bunker dei Cava, aperto il processo in appello. Il procuratore generale ha chiesto la conferma delle condanne inflitte in primo grado. Il processo è stato rinviato all’11 ottobre.

La sentenza di primo grado

Il Tribunale di Avellino condannò nel 2020, Cava Felicia, Fusco Rosalba, Galeota Lanza Florio e Galeota Lanza Alfonso a 4 anni e10 giorni di reclusione. Condanna ad 1 anno e 4 mesi di reclusione, con beneficio della pena sospesa, Nappi Michele. Assolti per non aver commesso il fatto Franzese Maria Maddalena, nuora del boss Biagio Cava, e Del Genio Antonio.

I Cava decisero di distruggere la villa, piuttosto che consegnarla allo Stato. Vennero così portati via arredi, suppellettili, smontati sanitari, distrutti infissi e in molte stanze furono lasciati vecchi pneumatici, con l’intento di dare fuoco all’abitazione, la sera stessa in cui la Cassazione aveva emesso la sentenza definitiva di confisca.