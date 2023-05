Tragedia ad Atripalda: travolto mentre attraversa la strada muore sul colpo Ieri sera il tragico investimento: sotto choc i familiari della vittima

Incidente mortale sulla Variante Sette Bis, tra via Appia e Contrada Novesoldi ad Atripalda. Un uomo sulla cinquantina è stato investito perdendo la vita sul colpo sulla corsia direzione Atripalda, mentre attraversava la strada. Sul posto è prontamente giunta anche una volante della polizia di stato e un'ambulanza del 118 ma, per l'uomo, non c'era più nulla da fare. Starà agli agenti della Questura e polstrada ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità. Sotto choc i familiari presenti al momento dell'impatto. L'uomo era con moglie e figli quando , dopo aver cenato in un ristorante , stava attraversando per recuperare l'auto, ma è stato investito da un'automobilista in transito.