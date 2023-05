Celzi allagata, il sindaco: "Non più tollerabile, a fine novembre i lavori" Olivieri: "Un colpo al cuore vedere concittadini che perdono tutto"

Il giorno dopo l'ennesima alluvione a Celzi di Forino c'è rabbia mista a sconforto. In molti hanno lasciato prudenzialmente le loro case, altri sono costretti a buttare via le suppellettili, danneggiate irrimediabilmente dalla furia dell'acqua e del fango.

Parla il sindaco Antonio Olivieri: "I danni sono evidenti, ho effettuato dei sopralluoghi in diverse proprietà private della zona ed è stato un colpo al cuore vedere famiglie che hanno perso tutto. Purtroppo i canali fluviali presenti sul territorio sono straripati in alcuni punti e dove si è verificato questo fenomeno le abitazioni si sono allagate finendo sotto acqua per molti metri".

"Gli interventi che potevamo fare nel breve periodo sono stati effettuati, ora ne abbiamo programmato quattro per mitigare il fenomeno, finanziati con fondi del Pnrr. Alla Provincia ho fatto presente che il territorio vive una situazione che non è più tollerabile"

"C'è anche un progetto regionale di 2 milioni e mezzo per il quale stiamo velocizzando l'iter – aggiunge il primo cittadino - per fine novembre affideremo i lavori. In questo momento abbiamo due pompe, con due canali che pompano all'interno, che diventeranno quattro e procederemo anche con un intervento per vedere se riusciamo con un canale a caduta naturale a trasportare l'acqua verso Montoro".