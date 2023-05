Contrada, 45enne schiacciato dall'auto: domani l'esame autoptico Accertamenti necessari per comprendere le cause del decesso

Ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dal peso della sua automobile: domani pomeriggio verrà effettuata l’autopsia sul corpo di Michele Spagnuolo, 45enne di Contrada, trovato privo di vita nei pressi di un castagneto. Inizialmente si era creduto che era stato travolto dall’acqua e dal fango che il 25 maggio scorso travolse i comuni di Contrada, Forino e Montoro. Ma solo con l’arrivo sul posto del medico legale si comprese che la morte era avvenuta diverse ore prima del temporale e che ogni probabilità era stato rimasto schiacciato dalla sua autovettura, parcheggiata in pendenza.

Il cordoglio del sindaco

"Siamo distrutti e raggelati da questa morte assurda. Era un giovane uomo volenteroso e un grande lavoratore. Un dolore immenso per il nostro paese", dichiarò il sindaco di Contrada, Pasquale De Santis. Michele Spagnuolo non era sposato e viveva nelle case popolari di Sant'Agata, a Contrada. Il corpo fu trovato in via Nazionale.