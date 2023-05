Investito sulla Statale, oggi l'incarico per l'autopsia sul corpo di Michael Il 49enne di Capriglia è stato investito da una Station wagon C Max guidata da un 42enne avellinese

Si terrà oggi pomeriggio il conferimento incarico per eseguire l’esame autoptico sul corpo di Michael Spagnuolo, il 49enne di Capriglia Irpina travolto da una station wagon C Max guidata da F. P. 42enne avellinese.

La dinamica dell’investimento

Michael Spagnuolo era con sua moglie e i suoi due bambini quando è stato investito mentre attraversava la strada a scorrimento veloce. E’ successo in località Novesoldi, in prossimità della pompa di benzina Ludoil, all’altezza della pizzeria T-Bone. L'automobilista si è subito fermato per prestare soccorso. Sul posto sono arrivati gli agenti della polstrada e sanitari del 118, ma per Michael ogni tipo di soccorso si è rivelato inutile.

Il 49enne di Capriglia Irpina, operaio, è stato sbalzato di alcuni metri dopo l’impatto, il 49enne sarebbe morto sul colpo. Gli agenti della Polstrada hanno effettuato subito i rilievi e i primi accertamenti. L’uomo alla guida della vettura è risultato negativo ad alcol e droga test. I poliziotti hanno subito provveduto a far defluire anche il traffico in sicurezza. Sul posto presenti i familiari che, sotto choc, hanno assistito al tragico decesso del 49enne. La famiglia - difesa dall'avvocato Federica Renna - era appena uscita dal ristorante dopo la festa di compleanno di un suo componente. "Una morte annunciata" dice chi conosce bene quel tratto della variante, troppo pericoloso e senza adeguata segnaletica e illuminazione.