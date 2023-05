Contrada, schiacciato dall’auto lasciata in pendenza: c’è un indagato Iscritto nel registro degli indagati il proprietario del fondo dove è avvenuta la tragedia

di Paola Iandolo

C’è un’iscrizione nel registro degli indagati per la morte di Michele Spagnuolo 45enne di Contrada, trovato privo di vita il 25 maggio scorso in via Nazionale a Contrada. Indagato il proprietario del fondo agricolo A.D.R. dove Michele si era recato a lavorare.

La ricostruzione

Giornata lavorativa, mai iniziata perché subito dopo aver parcheggiato nella stradina presente nel fondo è stato travolto dall’auto che aveva lasciato in pendenza. Il suo corpo esanime sarebbe stato rinvenuto a distanza di ore dall’incidente, quando nel tardo pomeriggio scattò l’allarme per il maltempo che provocò danni tra i comuni di Forino e Contrada. Per Michele non ci fu nulla da fare, inutile ogni tentativo di soccorso, era morto diverse ore prima. Nel primo pomeriggio di oggi è stata eseguita l’autopsia e la salma è stata liberata in serata.

I funerali

Domani alle ore 15.30 si svolgeranno i funerali del 45enne a Contrada. Il sindaco Pasquale De Sanctis ha già firmato l’ordinanza per proclamare il lutto cittadino durante il rito funebre.