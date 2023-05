Strage giovani irpini nel foggiano: resta in carcere il conducente dell'auto Confermata da parte gip la misura cautelare detentiva

Udienza di convalida dell’arresto in carcere a Foggia per il conducente dell’auto Francesco Antonio Maffia, risultato positivo al test anti droga, che secondo i rilievi effettuati dai carabinieri avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, centrando in pieno le due moto con a bordo Emilio D'Avella, Pamela Mustone ed Emanuele Serafino, le quali non hanno avuto alcuna possibilità di rallentare ed evitare il violentissimo impatto.

A testimoniare tutto ciò la totale assenza di frenate e la posizione delle moto e dei corpi senza vita sul lato destro della strada. Confermata da parte del gip la misura cautelare detentiva in carcere.

Stamane intanto, l'arrivo delle tre salme dall'obitorio dell'ospedale Riuniti di Foggia per l'ultimo affettuoso saluto al palazzetto dello sport circondate dal calore di 3000 persone. Leggi qui.