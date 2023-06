Rapina in villa ad Atripalda, Spena: "Rafforzeremo i controlli" Il sindaco Spagnuolo: "Barbarie inaudita. mai visto niente di simile"

Ad Atripalda sconcerto e preoccupazione dopo i raid messi a segno nelle villette alla periferia della cittadina del Sabato.

Prese di mira due famiglie. “E’ stato un incubo” - hanno raccontato - i malviventi hanno anche minacciato di violentare una donna, dopo aver picchiato lei e il marito.

Poi i ladri, presumibilmente provenienti dal napoletano, dopo aver fatto razzia di preziosi e denaro sono stati messi in fuga dall'anziano capostipite della famiglia.

Il prefetto Paola Spena assicura. “E’ in corso un'intensa attività d'indagine si tratta di un episodio anomalo rispetto a quelli predatori a cui siamo più o meno abituati, che peraltro hanno visto un abbattimento significativo del numero dei reati rispetto all'anno scorso grazie ad un'incisiva azione delle forze dell'ordine".

"Si tratta dunque di un episodio isolato, forse riconducibile ad un gruppo occasionalmente presente sul territorio che però si è rivolto verso un'area periferica, non munita di sistemi di videosorveglianza e di allarmi. Questo, ovviamente, facilita l'accesso nelle abitazioni. Certamente, faremo un ulteriore sforzo per essere più presenti e per rassicurare il territorio in generale. Sono vicina alle vittime”.

Dal canto suo il sindaco Paolo Spagnuolo è inorridito per una barbarie inaudita, è sicuro si sia trattato di un colpo mirato e programmato nei minimi dettagli e chiede maggiori controlli proprio al Prefetto.