Paura lungo l'A16 Napoli-Canosa: ancora un incidente Ecco cosa è successo

Ancora un incidente lungo l'A16 Napoli-Canosa dopo la tragedia di domenica scorsa a Vallesaccarda. Ma questa volta è andata fin troppo bene. Per cause in corso di accertamento, probabilmente dovuto all'asfalto reso viscido dalla pioggia un suv maserati levante è uscito fuori strada e al termine di uno spaventoso testacoda si è schiantato contro un new jersey in cemento. E' successo all'altezza del viadotto Calore, nel territorio di Bonito, in direzione Napoli.

Il mezzo con una sola persona a bordo, viaggiava in direzione Napoli. L'impatto è stato piuttosto violento ma fortunatamente non ha causato conseguenze.

Sul posto gli uomini della polstrada di Grottaminarda diretti dal sostituto commissario Armando Mirra e il servizio Aci di Roberto Bruno che ha recuperato in poco tempo il mezzo incidentato mettendo in sicurezza la carreggiata. Non si registrano feriti ma solo tanto spavento.