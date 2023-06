Ancora una rapina in villa: violenta irruzione dei malviventi a Grottaminarda Ennesimo colpo in Irpinia. E' caccia alla banda

Erano almeno in cinque, accento straniero, forse albanesi, i malviventi entrati in azione poco prima della mezzanotte in una villetta. E' successo ancora una volta in Irpinia.

Scenario di una serata da incubo, Grottaminarda.

I delinquenti si sono introdotti in casa dopo aver forzato un cancello, facendo razzia di oro e denaro. Una scena di violenza inaudita. Sul posto i carabinieri, insieme ai sanitari del 118. Quando sono andati via i criminali, i componenti della famiglia si sono riversati in strada, terrorizzati, in cerca di aiuto dopo essere stati picchiati. Erano armati di martelli e spranghe di ferro.

Padre e figlio stavano già dormendo al momento dell'irruzione. Sono stati colpiti con violenza.

Ad allertare i soccorsi è stata la moglie dell'imprenditore preso di mira. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire questa brutta storia di violenza.