Da Montoro a Mercato San Severino per scippare un'anziana: presi due 30enni Il 6 maggio i due uomini si sarebbero impossessati di una catenina d'oro

Nella mattinata odierna, i carabinieri della stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale, emessa, su richiesta della Procura della Repubblica, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di un 35enne e di un 34enne, entrambi residenti in un vicino comune della provincia di Avellino, gravemente indiziati di furto con strappo in danno di una 80enne di Mercato San Severino.

I fatti risalirebbero allo scorso 6 maggio, allorquando i due uomini si sarebbero impossessati di una catenina d'oro strappandola al collo di una anziana donna. Anche in esito alle informazioni rese dalla vittima all'atto della denuncia querela presentata alla locale Stazione Carabinieri subito dopo l'evento, i militari della Compagnia di Mercato San Severino hanno avviato una articolata indagine che ha permesso di raccogliere importanti elementi indiziari che hanno poi portato all'individuazione dei presunti autori del furto con strappo. I due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari per le successive valutazioni dell'autorità giudiziaria.