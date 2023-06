Avellino, accusata di spaccio di droga: assolta Silvana Forte, detta la "zia" I suoi difensori hanno dimostrato l'infondatezza delle accuse

di Paola Iandolo

Assolta da alcune accuse di spaccio Silvana Forte detta la "zia". La donna - difesa dagli avvocati Carmine Danna e Carmine Ruggiero - finita sotto processo per la vicenda giudiziaria contestata sulla base delle attività investigative che avevano ricostruito quattro episodi incriminati, avvenuti tra fine aprile e i primi giorni di maggio del 2013.

L’inchiesta

La Forte, già coinvolta in altre inchieste relative alla cessione di cocaina nel capoluogo cittadino in questa occasione - secondo la pubblica accusa - avrebbe ceduto a cinque diversi acquirenti dosi per circa un grammo, fatti avvenuti stavolta non solo nella città di Avellino ma anche nei vicini comuni di Mercogliano e Atripalda.

Scardinato l’impianto accusatorio

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale la difesa rappresentata dagli avvocati Danna e Ruggiero, ha però messo in evidenza come non si trattasse di episodi di spaccio riferibili direttamente ai due imputati. Non c’era stata alcuna escussione dei presunti “clienti” e inoltre in merito ad alcune intercettazioni la difesa ha evidenziato non si potessero chiaramente riferire ad episodi di spaccio. Dunque le accuse nei confronti dell’imputata oltre che essere datate non avevano trovato adeguato riscontro.