Rapina a Grottaminarda, comitato in prefettura: controlli a tappeto in Irpinia Convocato in prefettura il comitato interforze

Rapina a Grottaminarda, controlli a tappeto delle forze dell'ordine sul territorio in Irpinia. È stato convocato urgentemente il comitato per l’ordine e la sicurezza dal prefetto Paolo Spena. Presente all’incontro anche il sindaco di Grottaminarda, da remoto, oggi al tavolo con tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine. Il primo cittadino, nel ringraziare per la velocità con cui è stato fatto questo punto sulla situazione ha - da un lato - evidenziato come il territorio sia da sempre controllato con efficacia ma - dall'altro lato - ha sottolineato anche la preoccupazione per l'allarme che si è determinato a causa di questo grave episodio di violenza.

A questo proposito, si è concordata - in sede di comitato - una intensificazione dei dispositivi di vigilanza sul territorio; con l'impegno di squadre per il controllo ai caselli, di equipaggi nei pressi dei caselli, di controllo sulle arterie stradali, di dispiegamento di forze sul comune di Grottaminarda. A questo si aggiungerà l'impegno della Guardia di Finanza, della Polizia stradale e della Polizia Municipale. Un controllo ramificato e capillare su persone e vetture, per rendere più sicuro il territorio.

Parallelamente, il sindaco è stato invitato a portare a conclusione il progetto, che già è all'attenzione dell'amministrazione, di implementazione della videosorveglianza del territorio in collaborazione con la Provincia; che potrà indicare quelli che sono - sulle arterie stradali - i varchi di accesso al territorio di Grottaminarda. Il prefetto ha rimarcato che, mentre le indagini vanno avanti, non si devono creare allarmismi in una provincia da sempre fermamente presidiata dalle forze dell'ordine.