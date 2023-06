Violenza sulle donne, il Report: "Servono prevenzione e certezza delle pene" 210 le vittime di violenza nel 2022 in Irpinia

In provincia di Avellino 210 sono le donne vittime di violenza che hanno fatto richiesta di aiuto nel 2022.

È quanto emerge dal Report 2022 delle attività e dei servizi erogati alle donne vittime di violenza e ai minori vittime di maltrattamenti e abusi, presentato questa mattina dalla Cooperativa sociale La Goccia di Avellino, in

La presentazione del report a pochi giorni dall’ultimo femminicidio, quello di Giulia Tramontano. "Come amministratrice e membro delle istituzioni, sento il peso di quanto accaduto. Questo rappresenta l'amara consapevolezza che, il diritto di vivere, non è ancora concreto e attuale per tutte le donne. Chiedo, davvero, il contributo di tutti affinché ci siano maggiori operazioni di contrasto e, soprattutto, la certezza della pena" – le parole dell'assessore Marianna Mazza.

"L’omicidio Tramontano è il chiaro segnale che ciò che avviene non riguarda uomini con problemi psicologici. Anzi, la maggior parte di essi è pienamente consapevole di ciò che sta facendo. Quindi non dobbiamo giustificare queste persone. Sono assolutamente lucide nel commettere questi atroci reati – aggiunge la coordinatrice della cooperativa La Goccia Caterina Sasso.