Ladri fanno irruzione negli uffici dell'Anagrafe, rubati documenti e danaro Indaga la Polizia

Nella notte ignoti si sono introdotti all’interno dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Avellino. Pare siano state portate via carte d'identità in bianco, altri documenti e danaro. Sul posto la Polizia Scientifica per i rilievi del caso. Da una prima ricostruzione sembra che i malviventi abbiano forzato un ingresso laterale. Indaga la Questura per ricostruire l'esatta dinamica dell’accaduto. Gli uffici dell'Anagrafe sono rimasti chiusi per l'intera mattinata.