Incidente sull'A16: ritirata la patente al conducente del bus Il legale di fiducia preannuncia il ricorso contro il ritiro della patente

di Paola Iandolo

E’ stato notificato l’avviso di garanzia a Giuseppe Soave, 63enne di Segni in provincia di Roma, con l'accusa di omicidio stradale di Malik Fall, il 27enne senegalese trovato privo di vita nella scarpata del tratto autostradale compreso tra Vallesaccarda e Vallata. Inoltre è stato notificato anche il sequestro del pullman per poter dare il via agli accertamenti irripetibili. La polizia stradale ha provveduto anche al ritiro della patente per Soave, conducente del pullman Flixbus, finito fuori strada. Il suo legale Guerino Gazzella preannuncia di fare ricorso.

Mentre nei confronti di altri due senegalesi viene contestato l’omesso soccorso.

Questa la contestazione mossa dagli inquirenti nei confronti dei due occupanti della Ford Focus (stando ad una prima ricostruzione inizialmente non coinvolta nel sinistro avvenuto tra auto), due senegalesi ascoltati dalla polizia stradale e affiancanti dal legale Annalisa Cogliani. Le indagini proseguono per identificare anche gli altri occupanti delle auto coinvolte nel grave incidente avvenuto tra Vallata e Vallesaccarda.

Accertamenti irripetibili sul tratto autostradale

Da ieri sono stati avviati anche gli ulteriori accertamenti sul tratto dell’A16 teatro del grave incidente tra cinque auto e un pullman. Gli inquirenti con ogni probabilità al termine degli accertamenti, potranno dissequestrare l’area.