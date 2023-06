Avellino, escluso dalla Guardia di Finanza: il Tar lo riammette Giovane era stato escuso dalla graduatoria dei vincitori del concorso per aver fumato uno spinello

Interessante sentenza del Tar Roma che ha riguardato un giovanissimo avellinese il quale, dopo aver superato tutte le prove, è stato escluso dalla graduatoria dei vincitori del concorso per aver fumato uno spinello. Soddisfazione da parte dell’avv. Rossella Matarazzo che ha assistito il giovane dinanzi al tar capitolino. “La vicenda risulta di particolare interesse giuridico” dichiara il legale “in quanto i giudici amministrativi hanno annullato la esclusione del giovane, già risultato vincitore, ritenendo non ostativa la circostanza che lo stesso avesse fatto uso di droghe leggere in età adolescenziale”. La decisione del tar apre un filone giurisprudenziale che limita il potere sanzionatorio della pubblica amministrazione per condotte risalenti: un’altalena di emozioni per l’aspirante finanziere. “Condivido con il mio giovane assistito la gioia del risultato e attendiamo fiduciosi” conclude l’avv. Matarazzo “i prossimi provvedimenti della guardia di finanza”.