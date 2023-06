Allarme furti in abitazioni, la Polizia intensifica i controlli in Irpinia Servizi straordinari di prevenzione sul territorio

Disposti dalla Questura, in Grottaminarda, Serino, Taurano e Comuni limitrofi, nonché nella Valle Caudina, proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio a seguito di determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduto dal Prefetto d.ssa Spena, a seguito dei recenti fatti criminosi.

Nelle operazioni, finalizzate alla prevenzione generale dei reati, con particolare riguardo a quelli a carattere predatorio e, in special modo, i furti in abitazione, sono state impiegate, oltre che le unità dell’Upgsp e dei Commissariati di P.S. di Lauro e Cervinara, anche alcune pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli. Numerosi i controlli eseguiti di persone e veicoli, in particolare nelle zone periferiche non urbanizzate, ma con insediamenti di unità residenziali isolate, obiettivo talvolta di incursioni predatorie.

Eseguiti controlli presso le abitazioni o i luoghi di lavoro per verificare il rispetto da parte di soggetti sottoposti a misure delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza (persone sottoposte agli arresti domiciliari o ad altre misure, quali la libertà vigilata, l’affidamento in prova ai servizi sociali, la sorveglianza speciale, ecc.). Effettuati controlli amministrativi in nr. 7 esercizi pubblici e contestate nr. 3 violazioni amministrative, rispettivamente per mancata esposizione della tabella alcolici, mancanza di licenza di vendita di alcolici e mancata esposizione del cartello di divieto di fumo.

Complessivamente sono stati conseguiti i seguenti risultati: sottoposti a controllo 227 veicoli, 410 persone, di cui 102 con precedenti di polizia. Sono state contestate nr. 3 violazioni al Codice della strada. I servizi di controllo in Grottaminarda sono stati svolti sulla s.s. 90 e s.s. 90 variante, il centro cittadino e, dalla Sezione Polizia Stradale di Avellino, presso il casello autostradale A16.

I servizi continueranno nei prossimi giorni con cadenza periodica, interessando anche altri territori della provincia ritenuti sensibili.