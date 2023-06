Avellino, movida violenta: botte tra giovanissimi al Corso Vittorio Emanuele È successo ieri sera in pieno centro

Movida violenta, botte al Corso Vittorio Emanuele tra giovanissimi. È successo ieri sera intorno alle 21.30 all’altezza della chiesa del Santissimo Rosario. Ad avere la peggio un 14enne, che avrebbe riportato, fortunatamente , solo lievi ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri , che stavano transitando lungo il salotto buono per i normali controlli di routine, per ricostruire quanto accaduto. Tanti i passanti che si sono fermati per capire quanto accaduto. I militari hanno ascoltato gli amici del ragazzino per conoscere i dettagli.