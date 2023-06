Tartaruga dalle orecchie gialle sequestrata a Montoro, è caccia ai proprietari Operazione dei carabinieri della Forestale di Avellino: l'esemplare sarebbe stato abbandonato

Il Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, tra le sue attività principali, svolge controlli a tutela ed alla salvaguardia della fauna introdotta illecitamente nel continente.

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Forino, hanno posto sotto sequestro una tartaruga di circa 12 cm., rinvenuta in fondo privato, non recintato, nel Comune di Montoro. L’animale denominato “tartaruga dalle orecchie gialle” (Trachemys scripta) appartiene alla famiglia delle testuggini ed ha origini Sud Americane. Questa specie esotica ha una dieta prevalentemente carnivora ed è abituata a vivere in laghi, stagni e corsi d’acqua, Essa è ritenuta una predatrice posta in cima alla catena alimentare, pertanto provoca la diminuzione degli esemplari autoctoni, quali anfibi pesci ed uccelli acquatici e quindi è molto invasiva.

È scattata pertanto, la denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato di abbandono di animali a carico di ignoti e rilascio nell’ambiente di specie esotiche invasive.