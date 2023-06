Scontro tra Suv e scooter nel modenese: muore 40enne irpino Non ce l'ha fatta Rocco Pizzulo, 40 anni, originario di Vallesaccarda

E' irpino, originario di Vallesaccarda, il 40enne rimasto vittima di un gravissimo incidente a Carpi in provincia di Modena, in sella al suo scooter scontratosi violentemente con un'auto. Il cuore di Rocco Pizzulo, felicemente sposato e padre di due figli piccoli si è fermato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma dove era giunto in eliambulanza.

Lo scontro, è avvenuto giovedì scorso. Pizzulo era alla guida del scooter Sym 500, quando per cause in corso di accertamento si è schiantato contro un suv Rav4 Toyota. Luogo della tragedia, via Fermi, nei pressi della zona industriale di Bagnolo.

Il 40enne si stava recando sul posto di lavoro a Mancasale in una struttura magazzino e logistica. Le sue condizioni erano apparse subito preoccupanti.

Lascia la moglie e due figli in tenera età. Dolore in Baronia dopo la terribile notizia. Un giovane esemplare, affabile, gran lavoratore e ben voluto da tutti. Una famiglia di persone oneste e laboriose, trasferitasi interamente molti anni fa dall'Irpinia a Carpi, per lavoro, ma che ha sempre conservato nel cuore i ricordi della propria terra di origine.