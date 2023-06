Elezioni Ordine degli Avvocati di Avellino, resta in carica anche Martucci Arrivata anche l’ultima decisione dal Consiglio nazionale Forense che ha respinto tutti i ricorsi

di Paola Iandolo

Respinti tutti i ricorsi presentati dai primi due avvocati esclusi alle ultime elezioni del consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, Nicola Micera e Elena Ferrara. Dopo il ricorso contro gli avvocati Francesco Saverio Iandoli, Giovannangelo De Giovanni è arrivato il rigetto anche per la candidatura e l’elezione dell’avvocato Maria Rita Martucci che pertanto rimane in carica.

Su cosa si fondavano i ricorsi

I tre proclamati eletti lo scorso 29 gennaio per il prossimo quadriennio 2023 -2026 – ad avviso dei ricorrenti – sarebbero stati illegittimi in quanto non avrebbero rispettato il divieto di rielezione per più di due mandati consecutivi, ovvero avrebbero violato il principio in virtù del quale è possibile ricandidarsi solo qualora sia trascorso un numero di anni uguale a quelli in cui si è svolto il precedente mandato.

La richiesta di rigetto del procuratore generale

Il procuratore generale Baldi, nel febbraio scorso, chiese il rigetto dei ricorsi presentati contro i tre consiglieri eletti, Maria Rita Martucci, Francesco Saverio Iandoli (rappresentanti dal legale Leonida Gabrieli) e Giovannangelo De Giovanni (rappresentato da sé stesso). Il presidente del Coa di Avellino, Fabio Benigni (rappresentato da sé stesso) e il vicepresidente, Roberto Fabiano (rappresentato dall’avvocato Tommaso Fabiano) chiesero “l’inammissibilità dei ricorsi”. Rigetto dei ricorsi invocato dalla consigliera Maria Carmela Picariello.

Intervento ad opponendum

In particolare nei confronti del consigliere Francesco Saverio Iandoli fu presentato un intervento ad opponendum: “detto intervento, pur non necessario – ha precisato Benigni - si rende opportuno poiché nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso nei confronti del consigliere Iandoli, io e Fabiano resteremmo comunque, in carica. Ritengo, pertanto, giusta la detta iniziativa, pur essendo certo dell'infondatezza delle questioni che riguardano la nostra posizione, al fine evitare che situazioni analoghe possano, eventualmente, ricevere un trattamento diverso”.

Il commento dell’avvocato Martucci

«Il CNF si è pronunciato stamattina statuendo la legittimità a candidarmi ed essere eletta per il mandato consiliare dell'ordine degli Avvocati di Avellino 2023/2026. Ringrazio tutti i miei elettori, ringrazio l’avvocato Leonida Gabrieli e l’avvocato Maria Carmela Picariello che mi hanno egregiamente difesa».