Avellino, vandali senza freni in centro città: cosa aspettiamo a fermarli? Palazzi deturpati con vernice spray, palo della segnaletica stradale abbattuto: chi interviene?

Ancora scritte con vernice nera sui palazzi, auto danneggiate e pali della segnaletica abbattuti. Siamo al Bronx?

No, succede al centro di Avellino, nei pressi della Chiesa del Rosario, a due passi dal salotto buono della città. Non c'entrano i writers, che sono artisti. No, qui parliamo di vandali senza cervello che l'altra sera hanno dato sfogo alle loro repressioni deturpando la facciata di una palazzo a via Malta e abbattendo un palo della segnaletica stradale. Dopo 24 ore dall'incursione maldestra non si registra ancora un intervento dell'amministrazione comunale, almeno per rimettere in piedi il palo della segnaletica stradale. Aspettiamo fiduciosi.

Ci sarebbero anche le telecamere della videosorveglianze che potrebbero fornire elementi utili per identificare questi giovani senza cervello che non hanno niente di meglio da fare che rendersi protagonisti di bravate senza senso. Ci vorrebbe una risposta da parte delle forze dell'ordine perché qui parliamo di danneggiamento e altri reati che sarebbero da codice penale.

Sindaco, prefetto: vogliamo svegliarci da questo torpore prima che la situazione precipiti?