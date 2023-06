Avellino, incendio nel palazzo in via Scandone: brucia attico nella notte Dense colonne di fumo nel cielo e fuoco dall'ultimo piano del palazzo alla rotonda per via Zoccolari

Incendio nella notte in un attico in via Scandone, paura ad Avellino. È successo intorno alla mezzanotte di ieri. Intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco nello stabile ubicato all'altezza della rotonda che collega a via Zoccolari. Sono state decine e decine le segnalazioni arrivate al centralino dei vigili del fuoco. Una densa colonna di fumo si è innalzata nel cielo dall’ultimo piano dello stabile. Sul posto, per ragioni di sicurezza, è arrivata anche un’ambulanza e gli agenti della polizia municipale. Da accertare le cause del rogo. I caschi rossi grazie all'impiego dell'autoscala sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'appartamento. Ad assistere alle operazioni di spegnimento ci hanno pensato gli agenti della municipale che hanno disciplinato il flusso delle auto in arrivo e coadiuvato gli interventi di messa in sicurezza.