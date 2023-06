Avellino, fiamme in un appartamento di via San Leonardo L'incendio spento dai vigili del fuoco di Avellino che hanno limitato i danni

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle 10'00 di oggi 13 giugno sono intervenuti in via San Leonardo ad Avellino, per un principio di un incendio in una abitazione situata al secondo piano di un palazzo del posto. Il tempestivo intervento della squadra del Comando di via Zigarelli ha permesso di spegnere le fiamme e di limitare i danni ad un solo ambiente dell'abitazione. Non si sono registrati altri danni a persone o a cose.