Furti, nuovo colpo pesante ad Ariano: malviventi sfidano anche i mega controlli Strade blindate, posti di controllo ovunque, ma lo Stato non vince sulla criminalità

Hanno approfittato della celebrazione in onore di Sant'Antonio di Padova, protrattasi fino a tarda sera per colpire due abitazioni rimaste incustodite in località Orneta ad Ariano Irpino. Nella prima, in cui risiede una giovane coppia con due bambini il danno maggiore. I malviventi sono riusciti ad aprire persino la cassaforte portando via un bottino pesante dopo aver messo ogni cosa a soqquadro, nella seconda, di proprietà di una donna, vedova, il furto è stato meno consistente e non completato perchè probabilmente disturbato. La scoperta è stata fatta al rientro da parte dei proprietari che hanno immediatamente allertato i carabinieri. E durante i rilievi in atto, nonostante la gente in strada allarmata, giovani in modo particolre, un terzo furto poco prima dell'una è avvenuto nel centro abitato sempre di contrada Orneta.

Rabbia e indignazione da parte degli abitanti ripiombati nella paura. Notte di ronde. Il timore è che i malviventi abbiano trovato rifugio nella zona.

"Ricominciano di nuovo con questa storia dei furti e questa volta vuol dire che cominceremo a difenderci da soli. Non è più accettabile ciò che sta accadendo."

E pensare che quella appena trascorsa è stata una serata super blindata soprattutto nelle vicinanze di Grottaminarda, con una presenza massiccia da parte di carabinieri e polizia.

Ma evidentemente i controlli nelle rotatorie, che alla fine vanno a colpire operai che tornano da lavoro, pendolari, rivelandosi solo una spettacolarizzazione, necessitano di un'azione ben diversa a tutela delle famiglie che vivono nel terrore ormai. E meno male che secondo la prefettura di Avellino, non bisognava allarmarsi, dopo la violenta rapina avvenuta a Grottaminarda.

La triste realtà è che la criminalità ha vinto ancora, spavalda nello sfidare lo Stato. I furti si combattono potenziando le strutture presenti, coinvolgendo tutte le forze dell'ordine, compreso polstrada, finanza, polizia municipale, quest'ultima in maniera più attiva avendo una conoscenza maggiore del territorio. I rinforzi una tantum, che arrivano per qualche ora al giorno e vanno via lasciano il tempo che trovano. Ma è già un altro giorno e non c'è tempo da perdere. Il tavolo per l'ordine e la sicurazza pubblica va convocato in Valle Ufita con in due sindaci di Ariano e Grottaminarda. Ciò che sta accadendo da giorni in quella che sembra essere diventata terra di nessuno è davvero assurdo.