Truffe informatiche, arresti dei carabinieri tra Avellino, Salerno e Napoli Smantellata una organizzazione specializzata nelle truffe informatiche: otto le persone indagate

Dalle prime ore del mattino i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino stanno eseguendo, in provincia e a Salerno e Napoli, 8 misure cautelari disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di soggetti gravemente indiziati di far parte di un'associazione per delinquere dedita a truffe informatiche. Maggiori particolari nelle prossime ore.