Furti nell'arianese: servono rinforzi e telcamere in entrata e uscita Pesantissimo il bilancio della notte scorsa con tre abitazioni svaligiate

Da un lato le forze dell'ordine nei varchi di accesso alla località Orneta (come si può evincere dalla foto), l'ultima in ordine di tempo presa di mira dai malviventi, con ben tre colpi messi a segno nella serata di ieri fino a tarda notte, dall'altro la sorveglianza attiva degli abitanti, ad opera di gruppi di giovani in difesa delle abitazioni per lo più di persone anziane e sole.

La speranza è che alla luce degli ultimi episodi possa essere rafforzato l'organico nelle forze dell'ordine per garantire un controllo maggiore del territorio, tra i più estesi in Italia e dotare finalmemte la città di telecanere in entrata e uscita nelle due periferie Cardito e Martiri.

Basta collegarle alla banca dati delle forze dell’ordine, e sono in grado di fornire in tempo reale alla centrale operativa della polizia o dei carabinieri informazioni sul passaggio di veicoli rubati o sospetti.

Se ne parla da anni, ma nulla è stato fatto fino ad oggi sotto questo aspetto. E’ l’unico modo per combattere la criminalità in un territorio così vasto e vulnerabile, dove le infiltrazioni malavitose soprattutto dalla vicina Puglia e casertano sono piuttosto frequenti.