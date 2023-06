Incidente a Bologna, San Martino Valle Caudina piange il giovane Mario Il 30enne si era trasferito per lavoro

San Martino Valle Caudina piange un’altra giovane vita. E' morto in un tragico incidente stradale, a Marzabotto (Bologna) il 30enne Mario de Paola. Il giovane si era trasferito per motivi professionali. L’impatto con un'altra vettura è stato violento.

Poco dopo, sul luogo del frontale, sono arrivati ??i soccorsi del 118 con vari mezzi, ambulanze e mezzi sanitari, e, con loro, anche i vigili del fuoco dei distaccamenti di Vergato e Gaggio Montano.

Si è reso necessario infatti l’intervento dei caschi rossi che, armati di cesoie, hanno dovuto liberare il corpo del giovane Mario dalle lamiere accartocciate dell’auto. Per lui, invece, non c’è stato nulla da fare: è stato tirato fuori dall’auto già senza vita. Il 75enne che si trovava a bordo dell’altra vettura coinvolta, invece, cosciente, ma sotto choc, è stato portato in ospedale con un codice di media gravità.