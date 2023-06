Roccabascerana, sequestrati 11 milioni di euro ad un'imprenditrice edile Si attende la convalida del sequestro preventivo

di Paola Iandolo

È stato eseguito nei confronti M.A. di Roccabascerana, difesa di fiducia dall’avvocato Giovanna Coppola del Foro di Avellino, il decreto di sequestro di urgenza disposto dalla Procura di Taranto per una somma di 11 milioni di euro.

Le ipotesi accusatorie

La misura cautelare è stata applicata in quanto secondo gli inquirenti l’indagata, in qualità di rappresentante legale di una società di Costruzioni Edili, in concorso con altri soggetti, otteneva indebitamente crediti di imposta quale esecutrice di lavori edilizi in realtà mia compiuti ed eseguiti e relativi ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico. Si ipotizza, dunque, il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche in quanto i beneficiari si dichiaravano falsamente quali esecutori dei lavori stessi mai eseguiti. Si resta in attesa del decreto di convalida del gip.