Tenta di togliersi la vita tagliandosi le vene, salvata in extremis

Tenta di togliersi la vita tagliandosi le vene, dopo aver ingerito un mix di alcool e farmaci: salvato in extremis grazie all'avvocato Rosaria Vietri, che ha chiamato i soccorsi. L'uomo era atteso dall'avvocato a studio essendo un suo assistito, ma non si è presentato mandando una serie di messaggi. "Ha cominciato a mandarmi una serie di messaggi che, immediatamente, mi hanno allarmata. Successivamente sono stata io a contattare lui ma non ho ricevuto più alcuna risposta. Allora mi sono immediatamente attivata per capire se gli fosse successo qualcosa. Ho allertato i carabinieri e le forze dell’ordine, che sono immediatamente intervenuti. Il magistrato ha anche autorizzato la mia presenza sul posto, poiché sono stata io a lanciare l’allarme. Fortunatamente siamo arrivati in tempo per soccorrerlo ma, lui, aveva tentato di togliersi la vita in casa sua a Montoro. È stato trasportato presso l'Ospedale Moscati di Avellino e, al momento, le sue condizioni non sembrano particolarmente gravi ma aveva un profondo taglio al polso”.