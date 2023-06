Furti ad Ariano: presidiata la variante Manna-Tre Torri Viene rivolto un accorati appello a segnalare la presenza di persome o auto sospette sul territorio

Resta presidiata la variante Manna-Tre Torri e le strade di accesso a località Orneta ad Ariano Irpino dopo gli ultimi furti, quattro in totale al termine di un'attenta ricostruzione effettuata nella giornata successiva.

Quattro colpi in una sola serata

L'ultimo è stato scoperto solo nella mattinata di ieri, ai danni di una coppia di anziani, che in quel momento si trovava in casa a dormire. Gli altri tre, il primo ad una giovane coppia e due ai danni di un uomo e una donna. La foto è stata scattata in prossimità del bivio Orneta.

Controlli non solo nelle rotatorie

Controlli intelligenti, quelli effettuati negli ultimi due giorni che avrebbero già portato ad un buon risultato, soprattutto grazie all'impego di pattuglie locali che conoscono maggiormente il territorio. Il resto sono solo rinforzi momentanei, chiamati a fare numeri, fermando persone che tornano da lavoro o residenti stessi. E non è questo che serve sinceramente. Meglio valorizzare e potenziare le risorse locali, che conoscono bene volti e abitudini. Serve il potenziamento dell'organico attuale ridotto all'osso nelle forze dell'ordime, non i rinforzi una tantum che alla fine si rivelano solo una lavata di faccia.

Evitare ronde e collaborare di più

