Erbacce alte lungo la statale 90: allarme sicurezza per camminatori e ciclisti Appello urgente all'Anas da Ariano Irpino: "La morte qui è portata di mano"

Percorriamo quotidianamente la statale 90 delle puglie, lungo il tratto insidiosissimo che da località Perazzo porta a Camporeale nel territorio del comune di Ariano Irpino. Ed è qui che ogni giorno e a tutte le ore, la morte è davvero a portata di mano.

A preoccupare è il restringimento della carreggiata a causa della folta presenza di erbacce non tagliate dall'Anas che mette a serio rischio l'incolumità di molti camminatori e ciclisti.

Un pericolo che si avverte soprattutto durante il transito di mezzi pesanti, notevolmente aumentato negli ultimi tempi in virtù dell'attivazione di diversi cantieri importanti tra cui la quello dell'alta capacità. Le barriere stradali sono letteralmente sepolte dalle erbacce come pure la segnaletica in più punti della trafficata statale. Non era mai accaduto negli anni.

Per non parlare delle arterie provinciali dove la manutenzione arrivata in ritardo ha prodotto più danni che benefici con le erbacce lasciate a terra fino ad invadere ancora di più le cunette già ostruite.

Viene rivolto un appello agli organi inquirenti a vigilare sui lavori a tutela dell'incolumità di quanti attraversano queste arterie, prima che davvero di debbano piangere vite umane.