Pullman nella scarpata in A16, sale a quattro il numero degli indagati Il 21 giugno verrà conferito l'incarico per l'autopsia

di Paola Iandolo

Incidente sull’A16, sale a quattro il numero delle iscrizioni nel registro degli indagati. La procura di Benevento contesta il reato dell’omicidio stradale al conducente del pullman G.S. e al direttore del VI tronco di Aspi R.O, e ai funzionari P.G., M.G.F.

Autopsia sul corpo esanime di Malik Fall

Fissata per il 21 giugno alle ore 10.30 verrà conferito l'incarico al medico legale Emilio D'Oro per l'esame autoptico da eseguire sul corpo esanime del 27enne senegalese, trovato privo di vita nella scarpata del tratto autostradale. Accertamenti fondamentali per stabilire con assoluta certezza le cause del sinistro ed eventuali responsabilità.

Ritiro patente

La polizia stradale ha provveduto, la scorsa settimana, anche al ritiro della patente per G.S, conducente del pullman Flixbus, finito fuori strada ed indagato per lesioni e omicidio stradale. Il suo legale Guerino Gazzella subito preannunciò di fare ricorso.

Ulteriori indagini

Proseguono le indagini da parte della procura di Benevento e della polizia stradale di Grottaminarda per risalire all’identità dei conducenti delle altre autovetture ritrovate sul luogo dell’incidente.