Choc a Montoro, Francesco doveva sostenere l'esame di terza media La frazione di Borgo è sotto choc per la morte del 14enne: lutto e cordoglio della comunità

Ancora sotto choc la comunità di Borgo, per la morte del 14enne (non ancora compiuti) Francesco, trovato senza vita nella sua abitazione. A lanciare l'allarme è stata proprio la madre del ragazzino. Sul posto, in poco tempo, sono arrivati i soccorsi ma per Francesco non c'è stato nulla da fare.

Don Michele Romeo della comunità parrocchiale ha detto che è un momento delicato e “spero che la comunità riesca a dare sostegno alla famiglia. Ogni parola ora è superflua ma servono azioni.

Dobbiamo dare forza e conforto alla famiglia. Siamo sicuri che il Signore ha accolto Francesco nella schiera degli angeli e dei Santi. Ora conta la preghiera per i genitori.

Un ragazzino con tanti progetti che stava vivendo l'esperienza dell'esame di terza media.

Anche il sindaco Girolamo Giaquinto ha espresso il più profondo cordoglio alla famiglia che ora è devastata dal dolore.

Intanto ora si attende la data dei funerali per poter dare l'ultimo saluto al 14enne.

La comunità di Borgo, ma dell'intera comunità di Montoro, è sotto choc. La morte del giovane Francesco ha lasciato tutti sgomenti. Diverse manifestazioni sono state annullate in segno di lutto.