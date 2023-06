Incidente in via Molinelle: auto si ribalta, feriti i conducenti Due le auto che si sono scontrate nell'impatto

Incidente in via Molinelle, ad Avellino. Due le auto che si sono scontrate all'altezza della biforcazione per Torrette di Mercogliano. L'impatto è stato violento e una delle vettire si è ribaltata. Sul posto gli operatori del soccorso. Lievemente feriti i conducenti. Ad eseguire i rilievi del sinistro gli agenti della municipale.