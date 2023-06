Spari nella movida di Viale Italia, denunciato a piede libero il responsabile Alla base del gesto ci sarebbero motivi passionali

È stato identificato e denunciato a piede libero per procurato allarme e porto d'oggetti atti ad offendere, il 24enne che la notte scorsa ha esploso colpi di pistola all'uscita di un locale in viale Italia, la zona della movida avellinese. Il giovane ha esploso in aria quattro colpi a salve utilizzando la riproduzione di un modello di pistola semiautomatica in dotazione alle forze dell'ordine. L'episodio è avvenuto poco prima dell'una, nella strada affollatissima di giovani. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe avuto uno scatto d'ira dopo aver incrociato l'ex fidanzata in compagnia del nuovo ragazzo. Dopo aver sparato, si è allontanato a bordo della sua auto ma grazie alle testimonianze raccolte sul posto e alle immagini del sistema di videosorveglianza è stato poi identificato da una pattuglia dei carabinieri. Nella zona di viale Italia i residenti sono esasperati: “Non è il primo episodio del genere, servono più controlli, specie nelle ore serali”.