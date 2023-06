Spari in viale Italia, il M.I.D.: "Gesto folle, istituzioni facciano di più" "Situazione vergognosa, l'amministrazione risponda con i fatti"

Sono sempre più frequenti ormai gli episodi di violenza ad Avellino.

Ieri sera ancora una volta a far tra la gente da scena Far West sono stati gli spari da arma da fuoco in Viale Italia, una situazione questa vergognosa e che riteniamo inaccettabile e ingiustificabile sulla quale riteniamo opportuno che le istituzioni si interroghino e adottino anche con urgenza misure di prevenzione forti e di contrasto contro una movida indisciplinata e incontrollata, messa in campo da giovani indisciplinati e che non hanno rispetto altrui e senso della misura del quieto vivere.

Da parte dell’Amministrazione Comunale cittadina e del primo cittadino ovviamente il vuoto totale oltre che il silenzio assordante, nemmeno una parola concreta di fronte a tanti frequenti ormai fatti di cronaca che investono vergognosamente la nostra città, tantomeno nessuna misura seria finora intrapresa che disciplini e regoli seriamente un po' la Movida e a tutela soprattutto della legalità e sicurezza in città, se non visibile e lodevole l’intervento immediato su fatti già ormai accaduti e spiacevoli da parte delle forze dell’ordine sempre vicine ai cittadini e che ben potevano essere prevenuti.

Ci chiediamo a questo punto e ci interroghiamo: “Ma dove vogliamo davvero arrivare in questa città? Quale prospettiva futura buona e giusto insegnamento vogliamo offrire alle future generazioni? La Politica e le istituzioni dove sono e hanno davvero intenzione di voler dare il loro buon esempio e quindi Intervenire e prevenire concretamente senza cadere dalle nuvole ogni volta? Ovviamente la risposta che desideriamo ricevere l’affidiamo nell’ardua sentenza dei posteri.